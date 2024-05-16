Чи справді небезпечно лягати спати з мокрим волоссям: фахівці шокували відповіддю

Якщо ви надаєте перевагу вечірньому, а не ранковому душу, то у вас може виникнути спокуса застрибнути в ліжко, поки волосся ще мокре. Хто має час на сушку феном, коли треба виспатися? Але якщо це так, то, можливо, вам також доводилося чути, що спати з мокрим волоссям шкідливо та навіть небезпечно для здоров'я. Існує багато переконань про потенційні ризики, пов'язані зі сном з мокрим волоссям, пише iflscience.com.

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«Якщо лягти спати з мокрим волоссям, можна застудитися», — цю тезу ви точно чули. Але автори публікації кажуть: її досить легко спростувати. Застуду спричиняють віруси, а не вологе волосся. Вам може бути неприємно холодно з мокрим волоссям на подушці, і це може завадити повноцінному сну, але це можна легко вирішити за допомогою рушника.

«Мокре волосся може спричинити біль у шиї/голові», — є й така версія.

«Кілька можливих пояснень, які ми бачили, — це напруження м'язів шиї під час сну, коли ви підсвідомо намагаєтеся відсторонитися від холодної вологи, або проблеми, пов'язані з тим, що голова холодніша за решту тіла. Однак ми не змогли знайти жодних результатів наукових досліджень, які б підтверджували це твердження», — кажуть автори статті.

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Якщо вам незручно або холодно спати з мокрим волоссям, не робіть цього. Ви можете подумати, що відмова від фена також дозволить вам уникнути перегрівання волосся, і це дійсно так. На жаль, якщо ви проміняєте термічну укладку на вісім годин з мокрим волоссям, ви все одно можете накопичити собі проблеми.

«Вологе волосся більш крихке й схильне до ламкості, ніж сухе, — пояснює дерматолог Тімоті Шмідт для журналу University of Utah Health. — Вода послаблює білкову структуру волосся, роблячи його таким, що легше розтягується та ламається».

Дослідження 2015 року показало, що розтягнення волокон волосся на 30−70 відсотків від їхньої початкової довжини може призвести до пошкодження, і легко зрозуміти, як це може статися, коли ви спите. Надмірне тертя також може завдати шкоди, саме тому експерти радять не витирати волосся рушником насухо.

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Якщо ви дійсно не встигаєте повністю висушити волосся перед сном, Шмідт радить дати йому висохнути природним шляхом або за допомогою м'якого тепла якомога довше, а також розглянути можливість використання шовкової або атласної наволочки, яка мінімізує тертя вологих локонів.

«Якщо залишити волосся мокрим, може з'явитися лупа», — ще одна теза. Автори публікації кажуть: тут частково правда. Вологе середовище — ідеальне середовище для розмноження грибків. Лупа — це лише один із симптомів, який може виникнути, коли ці набридливі мікроби оселяються на шкірі голови, серед інших — стригучий лишай та себорейний дерматит.

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Хоча деякі переконання про те, що небезпечно лягати спати з мокрим волоссям, можна віднести до розряду «бабусиних казок», є й такі, які варті подальшого розгляду. Ви не застудитеся, але можете підхопити грибкову інфекцію та пошкодити волосся. Якщо у вас дійсно не вистачає часу ввечері, сушіть волосся якомога довше і використовуйте рушник з мікрофібри та/або шовкову наволочку, це допоможе обмежити деякі пошкодження. І, знаєте, завжди є сухий шампунь.

Раніше фахівці розповіли, що потрібно знати, якщо у вас лупа.

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