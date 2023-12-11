Якщо волоссю потрібне зволоження: замініть кондиціонер доглядовою маскою

Кучеряве, пряме, хвилясте — незалежно від вашого типу волосся, миття завжди буде частиною вашої щоденної рутини. Залежно від того, як ви це робите, миття та очищення можуть сприяти (або зашкодити) здоров'ю вашого волосся та шкіри голови, зазначає видання Natura. Нагадаємо рецепти швидких та простих масок, які зроблять ваші пасма блискучими та здоровими.

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За словами експерта з волосся Natura Гільєрме Кассоларі, оптимальна частота миття голови — через день або кожні 3 дні, але вона повинна відповідати повсякденному життю кожної жінки.

В ідеалі — через день для всіх типів волосся. Також він рекомендує мити голову кожні три дні, особливо якщо у жінки довге волосся і вона не встигає його висушити.

Ще одна порада від перукаря, як зберегти волосся красивим і здоровим: завжди використовуйте спеціальні засоби для кожного типу волосся. Використання неправильного шампуню і кондиціонера — одна з найпоширеніших помилок у догляді за волоссям. Застосовуючи правильні засоби, ви дасте своєму волоссю те, що йому потрібно, незалежно від того, чи воно кучеряве, освітлене або хімічно оброблене.

Залежно від випадку та бажаного результату, варто мити волосся різними комбінаціями засобів. Дует шампуню та кондиціонера — це простий і легкий спосіб щоденного догляду за волоссям.

З іншого боку, якщо ви шукаєте більше зволоження, замініть кондиціонер маскою для догляду після миття.

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У дні, коли волосся потребує більш глибокого догляду, використовуйте шампунь, маску і завершальний засіб. В ідеалі, перед сушінням слід нанести фінішний засіб, наприклад, відновлювальну олію або бальзам для укладки, а також термозахист, наприклад, захисний спрей.

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