Не мийте голову холодною або гарячою водою: що потрібно знати, якщо у вас лупа

Лупа — одне з найпоширеніших захворювань шкіри голови. За оцінками, вона може вражати щонайменше 50% населення. Лупа частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок, швидше за все через різний гормональний баланс. Основним симптомом лупи є надмірне лущення шкіри голови, що проявляється у вигляді дрібних, пухких білих пластівців. Залежно від тяжкості проблеми, вони більш-менш помітні, але часто призводять до втрати самооцінки та погіршення самопочуття. Лущення також може супроводжуватися себореєю, а у деяких людей додатково виникають свербіж і почервоніння шкіри, пише Dr. Max Drogeria.

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Важко визначити одну конкретну причину появи лупи. Відомо, що цей стан пов'язаний з генетичними факторами. Також вона може бути наслідком порушення мікробіому шкіри голови. Іншими факторами, які провокують або посилюють появу лупи, є гормональні порушення, імунна слабкість, надмірне потовиділення, недотримання особистої гігієни, хронічний стрес, неправильне харчування, помилки у щоденному догляді за волоссям та шкірою голови.

Лікування препаратами проти лупи недостатньо. Існує низка природних, дуже простих способів, які допоможуть вам підвищити ефективність спеціалізованого лікування та уникнути рецидивів лупи.

Уникайте пересушування шкіри голови. Це може призвести до надмірного вироблення шкірного сала та розмноження дріжджів. Обирайте головні убори з натуральних матеріалів, які дозволяють шкірі дихати. Не перегрівайте шкіру голови феном.

Мийте голову теплою водою. Як занадто холодна, так і занадто гаряча вода може викликати подразнення. Частота миття голови повинна відповідати вашим потребам і типу волосся. Якщо у вас дуже жирне волосся, мийте його щодня. Це міф, що чим частіше ви миєте волосся, тим більше виробляється шкірного сала і себуму.

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Використовуйте м'які засоби для догляду за шкірою голови, які не викликають подразнення і не пошкоджують гідроліпідний бар'єр. Помірно використовуйте косметику для стайлінгу.

Дбайте про відпочинок і відновлення сил. Стрес може посилити лупу, оскільки впливає на роботу сальних залоз. Харчуйтеся здоровою їжею. Ваш раціон повинен бути багатим на білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни А, Е, С і мінерали, такі як цинк, залізо, селен, магній, які позитивно впливають на здоров'я шкіри. Уникайте голодування, детоксикації, елімінаційних дієт (які виключають певні продукти і таким чином борються з проявами харчової непереносимості та грибкових захворювань — Авт.), які не мають медичних показань. Добавки для шкіри та волосся можуть бути корисними, але використовуйте їх лише як доповнення та після консультації з лікарем.

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Дбайте не лише про шкіру голови, але й про волосся в цілому. Це позитивно вплине на ваше самопочуття.

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Пам'ятайте, що лікування лупи потребує часу. Важливо застосовувати системний підхід, дотримуватися рекомендацій лікаря або виробників засобів проти лупи і доглядати за шкірою голови щодня.

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