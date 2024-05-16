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Здоров'я та медицина

Деякі цитрусові змінюють дію ліків: лікар про неочікувану проблему

21:32 19 травня 2024
цитрусові

Насправді це досить цікава тема, яка, на жаль, дещо недооцінена. Виявляється, грейпфрутовий сік може взаємодіяти з низкою ліків. Це антидепресанти, ліки проти високого тиску, антибіотики та ліки для розрідження крові, пояснює сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Це відбувається з двох причин. Грейпфрут може блокувати фермент, який розщеплює ліки, і якщо препарат не розщеплюється, рівень препарату в крові може стати занадто високим, що призведе до несприятливого ефекту, — пояснює лікар. — Інший ефект полягає в тому, що грейпфрут може блокувати всмоктування ліків у кишківнику, і якщо ліки не всмоктуються, то їх вживання може не дати терапевтичного ефекту».

Найважливіше, додає сімейний лікар, обговорити це з вашим лікарем або фармацевтом!

«Якщо ви регулярно споживаєте грейпфрутовий сік та приймаєте медикаменти, важливо з'ясувати, чи може це вплинути на ваше лікування. Можливо, ваш лікар порадить вам обмежити споживання цього соку або вибрати альтернативні продукти. Якщо ви приймаєте багато ліків на постійній основі, краще обмежте вживання грейпфрута та грейпфрутового соку», — додав лікар.

Раніше Михайло Цюрак пояснив причини гіпотонії та розповів, як з нею впоратися.

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Фото Pixabay

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