Гіпотонія: лікар пояснив причини проблеми та як з нею впоратися

Гіпотонія зустрічається набагато рідше, ніж гіпертонія. Це зниження артеріального тиску до 100/60−110/70 мм рт. ст. Характерні ознаки — пульсуючий біль в потилиці або в скронях, що супроводжується нападами нудоти і блювоти, «дзвін» у вухах, пітливість долонь, суглобові болі, задишка, занепад сил і сонливість, ділиться сімейний лікар Михайло Цюрак, який раніше пояснював причини високого гемоглобіну.

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«Причини зниженого тиску часто пов'язані з дотриманням надто жорсткої дієти, обмеженням великої кількості продуктів, з деякими хронічними захворюваннями, анемією.

Різке падіння тиску також можливо при значній крововтраті.

При наданні першої допомоги при гіпотонії важливо пам'ятати, що різке підвищення тиску може призвести до ще більш серйозніших наслідків, ніж низький артеріальний тиск.



До приїзду лікаря медикаменти ліпше не приймати. Краще випити горнятко гарячого солодкого чаю або кави, свіжовичавлений цитрусовий сік. Трохи підвищити тиск допоможе розтирання вух, долонь".

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Систематичне зниження тиску може призвести до таких хвороб як гіпотонічний криз, втрата слуху, ішемія, інфаркт міокарда, ниркова недостатність, падіння гостроти зору.

«Основна профілактика зниженого артеріального тиску полягає в повноцінному і глибокому сні, збалансованому харчуванні, багатому вітамінами і мінеральними речовинами. Нормалізації тиску сприяє помірне фізичне навантаження, спокійна прогулянка, плавання, заняття йогою. Ну, і звісно ж, важливо уникати нервових потрясінь і сильних емоційних переживань».

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Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення лікаря про те, чи шкідливі бездротові навушники.

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