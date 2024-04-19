Попередження геморагічного інсульту: поради досвідченого кардіолога

Гіпертонічний криз може призвести до інсульту. Найбільш руйнівні — геморагічні. В основі механізму їхнього розвитку лежить крововилив у тканину головного мозку, і саме тому ніжна тканина зазнає значних ушкоджень, що призводить іноді (не завжди) до більшої кількості ускладнень та тривалішого періоду відновлення. Саме тому дуже важливе запобігти і не допустити цієї катастрофи, пояснює кардіологиня Анна Солощенко, яка раніше розповіла про метаболічний синдром та його наслідки.

ВІДЕО ДНЯ

«99% геморагічних інсультів відбуваються на тлі ускладнених гіпертонічних кризів. Саме тому так важливо підтримувати нормальні показники тиску, постійно приймати антигіпертензивні препарати, без пропусків та перерв. Ви можете 10 років приймати свою пігулку щодня і не знати, скільки разів за ці роки вона врятувала вам життя та працездатність.

Мене часто запитують: чи не треба робити перерву у прийомі, чи не страшно, якщо раптом забув прийняти пігулку? Завжди відповідаю: не потрібно і краще не пропускати, адже криз може статися будь-якої миті.

Гіпертонічні кризи поділяються на ускладнені та неускладнені.

РЕКЛАМА

Неускладнений криз — це різке підвищення артеріального тиску вище за звичайні, звичні показники, яке не супроводжується пошкодженням органів або судин.

При ускладнених вони не проходять без наслідків та спричиняють ускладнення. З боку серця це може бути інфаркт або набряк легень, а з боку головного мозку — транзиторна (минуча) ішемічна атака або геморрагічний інсульт.

РЕКЛАМА

Під час гіпертонічного кризу відбувається пошкодження стінки судини, кров із судини потрапляє у тканину мозку, ушкоджуючи її. Іноді це може статися і з практично здоровою судиною на тлі дуже високого тиску (200 і більше). Або навіть за відносно невисокого тиску — 150−160/100 і вище, якщо судина вже страждає з різних причин.

Наприклад, спостерігається зміна шарів судинної стінки на тлі тривалої гіпертонії, куріння, цукрового діабету, а також у ділянці вроджених або набутих аномалій (аневризм, артеріовенозних шунтів тощо)".

РЕКЛАМА

За словами лікарки, існує два види попередження геморагічного інсульту.

«Немедикаментозно — обмеженням солі (найважливіше), регулярною фізичною активністю та підтриманням нормальної маси тіла. І регулярним, без пропусків та перерв, прийомом антигіпертензивних препаратів, призначених грамотним кардіологом.

У разі правильно підібраної терапії тиск за жодних умов не має перевищувати 130/80 мм рт. ст. І найчастіше ваш тонометр має показувати цифри не вищі за 130/75 мм рт. ст.

Другий напрям профілактики геморагічних інсультів — це запобігання пошкодженню судинної стінки, щоб незначне або помірне підвищення тиску не змогло порушити її цілісність. На жаль, препаратів для зміцнення стінок судин немає.

Єдине — це попередити пошкодження. Згадаємо, які чинники ушкоджують інтиму (внутрішню оболонку — Авт.) наших судин. Це — куріння, підвищення глюкози крові (як за цукрового діабету, так і у разі зловживання солодким), підвищення «важких» фракцій холестерину та будь-який тиск вищий за 130/80 мм рт. ст.

Будь-який пацієнт, який переніс інсульт або має високий ризик його розвитку, обов'язково не рідше ніж раз на пів року має відвідувати досвідченого лікаря-кардіолога. Це — найголовніший пункт профілактики інсультів".

Раніше «ФАКТИ» писали, що кожен другий українець має проблеми із серцем.

239

Читайте нас у Facebook