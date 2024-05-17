Врятує від комарів на дачі та у лісі: як приготувати диво-засіб

Для відлякування комарів використовують не тільки промислові репеленти, але й різноманітні «домашні засоби» — гвоздику, лимони, каву, або влаштовують пастки для комах.

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Ще один спосіб пропонує канал «Идеи для дачи и дома», розповідаючи, як приготувати антикомариний засіб із трьох простих інгредієнтів.

Вам знадобиться:

Олія;

Оцет 9%;

Шампунь.

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Всі інгредієнти змішуємо у рівних кількостях і отримуємо емульсію білого кольору, якою мажуть всі відкриті ділянки тіла перед походом у ліс, на річку або роботою на городі. Термін використання цього засобу необмежений. Щоправда, перед сном його краще змивати.

Про те, як можна помітно зменшити розмноження комарів у саду, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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