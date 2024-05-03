Комарі повертаються: як позбутися кровопивців за допомогою цукру та мила

Для того, аби позбутися надокучливих комарів, можна використовувати промислові репіленти, а можна скористатися різноманітними лайфхаками, використовуючи, зокрема, лимон з гвоздикою, камфору, яблочний оцет чи кавову гущу.

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А автори Martha Stewart пропонують ще два простих засоби ефективної боротьбі із надокучливими кровопивцями.

По-перше, це пастки, в які додають суміш із цукру, дріжджів та води. Роблять її так: зрізають верхню частину пластикової пляшки, наливають змішані інгредієнти і встановлюють зрізану пластикову верхівку так, щоб вона дивилася горлишком всередину пляшки, просунувши її ближче до дна.

Якщо ви використовуєте для виготовлення пастки дволітрову пляшку, то змішують 1 склянку теплої води, 4 столові ложки цукру і третину ложки дріжджів. Якщо меньше чи більше, то таке співвідношення зберігається.

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Зрізана пластикова верхівка пляшки представляє з себе «лійку», яку необхідно закріпити скотчем чи клеєм. Пляшку обертають чорною тканиною, не закриваючи верх, щоб комарі могли залетіти у пастку.

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Розчин потрібно поновлювати раз на кілька днів.

По-друге, в пастці можна використовувати воду, що застоялася, із додаванням мила. Але це спрацює лише для самок комарів, які вже насмокталися крові.

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В ємність наливають застоялу воду та додають пару крапель мийного засобу, перемішують. Треба уважно стежити, щоб не утворювалися бульбашки. Комарихи, яки приваблює застояла вода, сідатимуть на неї, шукаючи місце для того, абі відкласти яйця. Але завдяки миючому засобу, який знижує поверхневий натяг, комахи тонутимуть.

Для того, щоб перебити природний запах людини, який приваблює комарів, можна використовувати різні ефірні олії, наприклад, евкаліпт, гвоздика, аніс, апельсин, кедр, лаванда, чайне дерево, герань, м'ята та чебрець.

Фото Pixabay

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