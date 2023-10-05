Сотні комарів у саду: прості секрети, як сповільнити їхнє розмноження

Спочатку дощ, потім тепло — оптимальні умови для розмноження комарів, які можуть стати переносчиками небезпечних хвороб. У багатьох садах ви знайдете такі небажані місця, яких можна уникнути. Деякі види комарів є так званими контейнерними розмножувачами. Крім водойм, ці види також використовують невеликі поїлки, такі як бочки для дощу, вазони та купальні для птахів. Якщо вони знаходяться в безпосередній близькості від нас, людей, це може бути досить неприємною проблемою, пише видання krautundrueben.

Наївшись, самки комарів починають відкладати яйця всюди, де вони можуть знайти воду. Яйця відкладаються не безпосередньо у воду, а над поверхнею води. Якщо яйця потрапляють під воду через підвищення рівня води, наприклад, після зливи, з них вилуплюються личинки. Тому, щоб стримати розвиток цих та інших комарів, важливо перевіряти сад на наявність можливих місць розмноження.

Якщо ваша бочка для дощу заповнена наполовину, це ідеальне середовище для розмноження комарів. Тому накрийте її кришкою або дрібною сіткою, щоб запобігти потраплянню комарів всередину. За допомогою накритих бочок для дощу ви не тільки стримуєте популяцію комарів, але й захищаєте інших тварин та маленьких дітей від утоплення або серйозних нещасних випадків. Свіжа вода щодня і регулярне прибирання допоможуть гарантувати, що поїлки не стануть розплідниками комарів.

Раз на тиждень перевіряйте сад на наявність можливих місць розмноження комарів: підставки, басейни, брезент, відра або іграшки в пісочниці, декоративні предмети та миски для собак. Повні блюдця кашпо є ідеальним середовищем для розмноження личинок комарів, тому їх слід регулярно спорожняти.

Використовуйте рослини, які збивають з пантелику та відлякують комарів своїм запахом, такі як меліса, розмарин, м'ята, лимонний чебрець, горобина, базилік, лаванда, запашна герань, котяча м'ята. Лійки, порожні квіткові горщики, підставки та все інше, що може наповнитися водою, слід зберігати в перевернутому вигляді або під кришкою. В кінці садівничого сезону обов'язково очистіть всі місткості з водою, промийте їх і зберігайте в сухому місці.

Оскільки комарі особливо активні в ранкові та вечірні години, багато хто вважає, що краще сидіти ввечері в темряві на терасі й відкривати вікно в спальні тільки тоді, коли не горить світло. Це припущення не відповідає дійсності. Хоча багатьох комах, таких як метелики, дійсно приваблює світло, комарі мають дуже поганий зір і орієнтуються здебільшого на запахи поту та вміст вуглекислого газу в повітрі, який неминуче збільшується, коли ви видихаєте.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про доступні всім методи, які допоможуть позбутися комарів в домашніх умовах.

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