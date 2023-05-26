Допоможуть часник та яблучний оцет: як позбутися комарів в домашніх умовах

Більшість з нас використовує спреї або рідини, щоб позбутися комарів. Однак більшість з них містять багато хімічних речовин і можуть викликати проблеми з диханням, пише видання livspace.com. Але позбутися комарів в домашніх умовах можна, не використовуючи спреї та інсектициди, ось кілька способів.

Ви, напевно, знайомі з камфорою як з давнім засобом для знищення комарів в домашніх умовах. Її різкий запах робить її ефективним засобом для відлякування комарів, оскільки аромат легко приголомшує їх. Камфора доступна в різних формах, які ефективно відлякують комарів. Існує два основних способи її використання як засобу від комарів. Закрийте всі двері і запаліть камфору. Приблизно через 30 хвилин ви помітите, що комарів більше немає. Крім того, ви можете придбати камфорні таблетки, щоб позбутися комарів. Покладіть таблетку в миску з водою (подалі від дітей і домашніх тварин, оскільки вона шкідлива при вживанні) і міняйте її кожні кілька днів. Аромат камфори відлякує комарів.

Частіше пийте каву і використовуйте кавову гущу — комарі не виносять цей запах.

Тримайте гвоздику і нарізані лимони по всьому будинку. Лимони і гвоздика — це перевірена відповідь на питання «як боротися з комарами в будинку?». Тому розріжте лимон навпіл і встроміть в обидві частини гвоздички. Тримайте тарілки з цими лимонами, наповненими гвоздикою, по всьому будинку, щоб вбити комарів. Це один з найефективніших домашніх засобів від комарів, який є натуральним і безпечним для використання в приміщенні.

Застосовуйте часниковий спрей всюди: комарі уникають часнику, оскільки він містить сірку, яку вони не люблять. Просто розчавіть кілька зубчиків часнику і закип'ятіть їх у воді, щоб отримати суміш. Потім за допомогою пульверизатора розбризкайте розчин по всій кімнаті, гаражу тощо, щоб знищити комарів.

Скористайтеся перевагами яблучного оцту. Просто змішайте в невеликій мисці рівні пропорції яблучного оцту і гамамелісу (чарівний горіх, або гамамеліс — рід листопадних чагарників — Авт.). Потім для аромату додайте кілька ефірних олій. Якщо можливо, використовуйте ту, що має антимоскітні властивості, наприклад, евкаліпт або цитронеллу! Наповніть сумішшю пульверизатор наполовину. Перед кожним розпиленням добре струсіть його.

Нагадаємо ще кілька способів, як «без хімії» позбутися настирливих комах.

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