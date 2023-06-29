Комарів особливо приваблюють карбонові кислоти, яких багато у поті: несподівані результати дослідження

Комарі — це не просто неприємність, вони можуть переносити серйозні хвороби, такі як лихоманка Зіка, малярія, хвороба Західного Нілу та сибірська виразка, і є причиною понад мільйона смертей щороку. І хоча історично такі хвороби були більш поширені в тропічному кліматі, комарі, що переносять хвороботворні організми, розширили свій ареал з потеплінням планети, пише National Geographic. А сибірку періодично виявляють і в наших широтах, зокрема на Київщині.

«Вражає, наскільки добре комарі нас розпізнають, — каже Дієго Гіральдо, нейробіолог з Університету Джона Гопкінса та співавтор нового дослідження, яке характеризує профілі запахів людини, що приваблюють африканського комара, який переносить малярію. — Робота вперше показує, що комарі можуть розрізняти кількох людей на великій просторій арені розміром з ковзанку. У попередніх дослідженнях використовувалися набагато менші камери».

Арена, що використовувалася в експерименті Гіральдо, була з'єднана з вісьмома наметами за допомогою повітряних каналів, які спрямовують запахи від мешканців кожного намету на чорний нагрітий диск, розташований в експериментальному просторі. Інфрачервоні камери фіксують рухи комарів, які сідають на кожен диск. Протягом експерименту комарі в чотири рази частіше сідали на диск, пов'язаний з суб'єктом, який приваблював найбільше комарів, порівняно з суб'єктом, який приваблював найменше.

«Це лише підтверджує той факт, що навіть у складних ситуаціях з декількома джерелами запаху комарі, схоже, віддають перевагу одним людям над іншими», — сказав нейробіолог.

Далі дослідники визначили хімічні речовини в профілі запаху кожного суб'єкта за допомогою приладу, який може розділити гази, що входять до складу зразка, на складові частини. Щоб звузити поле пошуку, дослідники зосередилися на хімічних речовинах, які, як відомо, входять до складу людського запаху. Їхній аналіз виявив 15 сполук, які були присутні в запахах усіх піддослідних. Але саме концентрація цих різних хімічних речовин визначала, наскільки ймовірним був укус комарів. Якщо є сполука, яку комарі дуже люблять, і одна людина виділяє її багато, то це може підвищити її привабливість для комарів — такого висновку дійшли вчені.

Комарів особливо приваблюють карбонові кислоти — клас жирних кислот, які містяться в людському поті і запах яких іноді порівнюють з прогірклим маслом або сиром, що підтверджує попередні дослідження, які демонструють подібну перевагу в інших видів комарів. Ми виробляємо ці кислоти в нашому шкірному салі, маслянистому шарі, який захищає нашу шкіру, але вони також утворюються, коли корисні мікроби, що живуть на поверхні шкіри, перетравлюють наші виділення.

Комах також приваблював ацетоїн, який також виробляється шкірними мікробами.

Більшість людей користуються засобами особистої гігієни щодня від шампуню до дезодоранту і мила. І якщо запах тіла може приваблювати комарів, то, можливо, миття або нашарування ароматів на нього може збити їх з пантелику?! Але реальність набагато складніша. На подив дослідників, у деяких випадках миття збільшувало кількість комарів, що свідчить про те, що мило посилювало привабливість людини для комарів.

Нагадаємо, як захиститися від надокучливих комах натуральними способами.

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