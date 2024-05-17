Грози «підмочать» мешканців Карпат, решта українців може насолоджуватися погодою: що обіцяють синоптики у вихідні, 18 та 19 травня

У вихідні очікується досить комфортна та спокійна погода, місцями з невеликими дощами та слабким вітром. Погодні умови найближчими днями визначатимуться малоградієнтним полем підвищеного атмосферного тиску. Як наслідок, в Україні очікується слабкий вітер, а також комфортні температурні показники. Проте, слабко виражені атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів переважно у західних, північних областях та у Приазов'ї. Крім того, у більшості областей зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас). Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Субота, 18 травня:

У західних областях без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +17…+23 °С, у Карпатах та на Прикарпатті +13…+18 °С. У північних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються місцями короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С. У південних регіонах вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +17…+22 °С. У східній частині подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +17…+22 °С.

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Неділя, 19 травня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів; лише у Карпатському регіоні вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +20…+25 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +20…+25 °С. У центральних областях без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

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У південній частині та у Криму переважно без опадів, лише вранці та вдень у Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С. У східних областях подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +18…+23 °С.

Відома синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що дощі в суботу будуть на заході країни місцями. На Закарпатті — з грозами.

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«У центрі — на Вінниччині сухо, на Черкащині й у Кропивницькому з районами щось таке непевне, а на Полтавщині та Дніпропетровщині — висока ймовірність! У східних областях — скоріше на Харківщині, на Луганщині та Донеччині вже аж ввечері. Місцями грози! У північній частині — на Житомирщині сухо, на Київщині де-не-де, на Сумщині та Чернігівщині — дощ. На півдні — без істотних опадів, багато сонця. 18-го травня температура повітря в Україні порадує, вдень очікується +18+24 градуси. У Києві в суботу — комфортне приємне тепле повітря, до +23 градусів! Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями. У неділю, 19-го травня, в Україні очікується тепла погода, до +20+24 градусів, місцями (окрім південної частини) короткочасні дощі, можливо з грозами», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Володимир Деркач, прогнозуючи погоду на весняні місяці, не виключав, що і у третій декаді травня ще можливі досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, а також заморозки.

Фото: Pixabay

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