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Суспільство та люди

Постановка на військовий облік: у МВС пояснили, чи потрібна для цього довідка про несудимість

18:01 17 травня 2024
Військовий облік

В Україні, де триває загальна мобілізація, довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

«Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується. Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з ОФІЦІЙНИХ джерел», — йдеться у повідомленні.

В «Дії» також повідомили, що витяг про несудимість «НЕ потрібен для оновлення військово-облікових документів».

«Тож нема потреби оформлювати документ просто зараз. І не турбуйтесь — сервіс у Дії надалі працюватиме у штатному режимі. Тож оформлюйте витяг зручно і в кілька кліків будь-коли. Головне, коли в тому буде потреба», — повідомили в «Дії».

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Як писали «ФАКТИ», Міноборони запустило додаток для оновлення даних військовозобов'язаних «Резерв+».

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