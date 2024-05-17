Збитки державі на понад 2 млрд грн: вугільному бізнесмену Кропачову та його спільникам оголосили підозру

В Україні триває боротьба з корупцією. Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка завдала понад 2,2 мільярда гривень збитків державі на махінаціях у вугільній сфері через своє підприємство та службовців Міністерства енергетики й Державної податкової служби. Зокрема, у справі фігурує раніше затриманий власник групи компаній «Укрдонінвест» Віталій Кропачов. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, Національній поліції та Державному бюро розслідувань.

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Як зʼясувало слідство, український мільярдер забрав у власність активи сина президента-втікача Віктора Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

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Після того бенефіціарний власник вугільних підприємств, його довірена особа, керівник та бухгалтер не давали працювати та доводили до банкрутства держпідприємство «Краснолиманська», кажуть правоохоронці.

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Зазначається, що підприємство залежне від компанії «Краснолиманська», оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які розташовані нижче, ніж пласти, які видобувалися товариством.

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За даними слідства, фігуранти під прикриттям правоохоронних органів розробили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд гривень. Надалі вони легалізували ці кошти, придбавши нерухомість та елітні автівки, серед яких автомобіль марки Rolls-Royce вартістю 22 млн гривень. Загалом групі вдалося легалізувати понад 991 млн гривень.

Окрім того, учасники організації, користуючись фактичним контролем над держпідприємством, укладали заздалегідь невигідні договори та заблокували основний вид діяльності підприємства — видобуток кам’яного вугілля, кажуть слідчі.

Як пояснила поліція, усі виробничі витрати лягали на держпідприємство, тому зростала заборгованість по заробітній платі шахтарям, по оплаті енергоресурсів тощо. Так, фігуранти довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, адже державні активи шахти працювали лише на збагачення приватної фірми.

Правоохоронці провели обшуки у суб’єктах господарювання, їхніх тіньових офісах та інших приміщеннях, виявили й вилучили речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

• ст. 219 (доведення до банкрутства);

• ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Санкції статей передбачають до 13 років позбавлення волі. Бенефіціарного власника підприємства та трьох його спільників вже затримали. Нині правоохоронці готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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