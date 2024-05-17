МЗС розпорядилося відновити надання послуг українцям призовного віку за кордоном

Технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця. МЗС України вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня. Про це повідомили у відомстві.

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«За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку“. Окрему роботу провело Міністерство оборони України та інші органи влади для створення механізмів оновлення військово-облікових даних і їхньої синхронізації з консульськими послугами МЗС», — йдеться у повідомленні.

Так, з 18 травня чоловіки віком 18−60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

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При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) — це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Починаючи з 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника.

Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника.

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Зісканувавши код зі смартфона заявника консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу.

Як писали «ФАКТИ», Міноборони запустило додаток для оновлення даних військовозобов'язаних «Резерв+».

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