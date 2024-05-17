Ф'юрі штовхнув Усика і купив його шорти: Циганський король виявився значно важчим за українця (відео)
На Kingdon Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася церемонія зважування боксерів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 18 травня між володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом) та власником титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия).
Циганський король, який помітно схуднув, все одно виявився важчим за олімпійського чемпіона майже на 13 кг. Ваги під Ф'юрі показали 118,8 кг (найменша вага британця за останні три бої), під Усиком — рекордні для нього 105,9 кг.
May 17, 2024
Після церемонії зважування суперники провели заключну дуель поглядів, під час якої Ф'юрі нахабно штовхнув Усика, і зав'язалася невелика штовханина. Нагадаємо, що під час першої битви поглядів британець демонстративно не дивився на українця.
#FuryUsyk https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/hyUImr80ya— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2024
До речі, на останню перед поєдинком зустріч із суперником Олександр Усик прибув у червоній вишиванці з портретом українського воїна Олександра Мацієвського, якого розстріляли російські окупанти, та з прапором із логотипом ГУР.
«Я готовий до рок-н-ролу та феєрверків завтра вночі. Я нокаутую цього маленького є****а. Я йду за його серцем, п***й на його пояси, я йду за його серцем. П***й на нього, п***й на його команду», — заявив Тайсон Фьюрі, який, до речі, придбав за 10 тисяч доларів на благодійному аукціоні шорти Усика з бою проти росіянина Мурата Гассієва.
«Що я сказав Тайсону під час битви поглядів? Не будь наляканим. Завтра я не залишу тебе самого. Чому я такий спокійний? Якщо я нервуватиму, то не здобуду перемоги», — зазначив Олександр Усик.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько Тайсона Фьюрі вдарив головою члена команди Олександра Усика.
Фото X Top Rank Boxing146
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