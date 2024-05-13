Де і о котрій дивитись онлайн Усик — Ф'юрі: розклад трансляцій та ставки букмекерів на бій за всі пояси

У суботу, 18 травня, на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться перший за чверть століття бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом), який переміг минулого року Денієла Дюбуа, і володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), котрий здолав камерунця Френсіса Нганну.

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Зазначимо, що 37-річний Усикк, у якого народилася четверта дитина, і 35-річний Ф'юрі, який став батьком усьоме, прилетіли до Саудівської Аравії заздалегідь.

За інформацією британських ЗМІ, суперники отримають за бій більш ніж солідні гонорари: Усик зможе розраховувати на 35 млн доларів, а Ф'юрі — і зовсім на 70 мільйонів. Крім того, обом боксерам перед поєдинком подарують унікальні годинники від американської ювелірної фірми.

Букмекери у майбутній дуелі віддають крихітну перевагу британцю. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Ф'юрі приймає з коефіцієнтом 1,91, на успіх Усика — 2,00, на нічию — 13,00.

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У прямому ефірі бій Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі в Україні покаже (початок — приблизно о 00:30 у ніч на неділю) медіасервіс MEGOGO. Перегляд поєдинку буде доступний за підписками «Легка», «Оптимальна», «Максимальна» та «Спорт». Трансляцію можна знайти в розділі «Спорт» на каналі «MEGOGO Гонг».

Новим передплатникам платформи для перегляду поєдинку доведеться заплатити від 29 гривень. Саме стільки коштує пробна передплата «Максимальна» на сім днів.

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Бокс. Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

18 травня (субота)

Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 00:30 MEGOGO

Нагадаємо, що багатостраждальний бій Усик — Ф'юрі мав відбутися в Саудівській Аравії ще 17 лютого, але був перенесений через розтин у Циганського короля над правим оком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу у легкій вазі.

Фотоколаж Sky Sports, Instagram

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