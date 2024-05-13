Батько Ф'юрі розбив собі лоб до крові під час сутички з командою Усика (відео)

Батько британського боксера Тайсона Ф'юрі Джон, якому дружина Тайсона подарувала сьомого онука, розбив собі лоба до крові після інциденту з представником команди Олександра Усика перед боєм 18 травня за титул абсолютного чемпіона світу в Ер-Ріяді.

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Ф'юрі-старший вступив у суперечку з членом команди українця, вдаривши його головою. При цьому під вигуки «Усик! Усик!» Джон з розбитим чолом і з піною біля рота репетував: «Ф'юрі! Ф'юрі!».

Щоправда, незабаром 59-річний Джон Ф'юрі охолонув і приніс вибачення за свою поведінку.

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«Щиро прошу вибачення у всіх причетних. Ми такі, які ми є. Емоції і напруга зашкалюють, — заявив Джон Ф'юрі в коментарі Seconds Out. — Він був дуже неповажним хлопцем. Якщо ти наблизишся в простір до людини, що б'ється, ти щось отримаєш. Для мене важлива повага до мого сина, а він її не виявляв.

Він згадав мого сина, отже, він мав це отримати. Кровотеча? Мене це не турбує, це те, заради чого ми живемо та боремося з людьми. Для мене це звичайна справа".

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Додамо, що у 2011 році колишній професіональний боксер (не найуспішніший) Ф'юрі-старший, який назвав сина на честь Майка Тайсона, потрапив до в'язниці на чотири роки за те, що під час бійки на автомобільному аукціоні видавив 44-річному чоловікові око.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі ледве стримав розгніваного батька на дуелі поглядів з Уайтом.

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