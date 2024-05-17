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Спорт

Ф'юрі відмовився дивитися на Усика під час битви поглядів (відео)

11:02 17 травня 2024
Тайсон Ф&#39;юрі та Олександр Усик

Перед запланованим на 18 травня на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді боєм за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом), котрий переміг минулого року Денієла Дюбуа, і володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия) відбулася традиційна дуель поглядів.

Скандальний Циганський король, батько якого Джон вдарив головою одного з членів команди Усика, демонстративно відмовився дивитися в очі своєму опоненту, тоді як українець постійно стояв до нього обличчям.

«Він залякуюче виглядає», — пожартував Ф'юрі.

«Хочу перемогти, хочу пройти це випробування, хочу влаштувати справжнє шоу. Я готовий до чудового бою. І я заберу всі його пояси», — додав британець.

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До речі, команда Олександра Усика подала скаргу на організаторів бою. Представників олімпійського чемпіона не влаштовує якість рингу, на якому пройде поєдинок проти Ф'юрі. Покриття рингу складається з чотирьох секцій, які з'єднані зовнішнім швом. Команда Усика переживає, що Олександр може спіткнутися під час бою. Спеціальна комісія огляне ринг 17 травня.

Нагадаємо, що багатостраждальний бій Усик — Ф'юрі мав відбутися в Саудівській Аравії ще 17 лютого, але був перенесений через розтин у Циганського короля над правим оком.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Усика дав пораду Ф'юрі, як не опинитися в нокауті.

Фото X Top Rank Boxing

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