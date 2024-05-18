Ворог намагається прорвати оборону українських військ на Харківському напрямку: яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник продовжує тиснути й не припиняє спроб прорвати оборону українських військ.

Від початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

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За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу противник втратив — до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

Протягом минулої доби на фронті відбулося загалом 116 бойових зіткнень. Від початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім — тривають. Також російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій наших військ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в районі Берестового. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка й Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

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Противник, попри втрати в живій силі та військовій техніці, не відмовляється від намірів захопити Часів Яр.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

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На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне — Парасковіївка, Славне — Новомихайлівка, Солодке — Водяне, Солодке — Костянтинівка. Наразі втрат позицій ЗСУ не допущено.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски — Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

Нагадаємо, вночі ворог випустив по Україні 13 ударних дронів. Всі «шахеди» знищила українська ППО. В результаті наземних операцій росіяни втратили близько 1210 загарбників, 13 танків, 43 «броньовики», 36 артилерійських систем, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня та літак.

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