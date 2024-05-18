Онука Софії Ротару більше не одна: стало відомо, з ким зустрічається Соня Євдокименко

Внучка Софії Ротару Софія Євдокименко кілька років тому переїхала до США, де здобуває освіту в галузі мистецтва та підробляє моделлю. Великих успіхів у моделінгу Софія поки що не досягла, зате в особистій житті, яке дівчина коментує досить рідко, має повний порядок.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, у 2020 році стало відомо, що Євдокименко зустрічається з учасником рейтингу американського Forbes (не мільярдерів, а молодих бізнесменів і діячів інших сфер «30 Under 30», які подають надії). Її обранцем став IT-підприємець Денис Жаданов, стосунки з яким тривали три роки.

Софія офіційно не заявляла про розлучення, але про це красномовно сказали її вчинки: після розриву вона відписалася від Жаданова в соцмережах та видалила спільні знімки.

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Втім, серце Євдокименко недовго залишалося вільним. 7 травня цього року вона опублікувала в Інстаграмі знімок з новим обранцем, супроводживши його підписом: «З днем народження, моє кохання».

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Ім'я коханого Софія приховала і не відзначала його на фото, але ЗМІ стверджують, що новим бойфрендом дівчини виявився 27-річний американець Макс Лернер — спадкоємець однієї з найбагатших сімей США.

Його дід Альфред Лернер — американський меценат та підприємець — у 1982 році заснував фінансову компанію MBNA Corporation. Після смерті Альфреда у 2002 році управління бізнесом перейшло до його сина Рендольфа. На 2024 рік Forbes оцінює статки Лернера-старшого в 1,2 млрд доларів. Бабуся Макса Норма Лернер також входить до рейтингу мільярдерів.

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Сам Макс закінчив університет Джорджа Вашингтона за напрямом «Міжнародний бізнес», у студентські роки займався футболом. Припускаємо, любов до цього спорту йому прищепив батько, який у минулому володів двома футбольними командами. Після університету Макс перебрався до Нью-Йорка. Зазначимо, що він не єдиний спадкоємець у сім'ї. Він має старшу сестру Чейз і двох молодших братів: Ендрю і Ніколаса.

Якщо інформація відповідає дійсності, то можна лише порадіти за Софію: освічений спортсмен із сім'ї мільярдерів — гідна партія!

Щодо брата Софії, то Анатолій Євдокименко замість того, щоб стати на захист Батьківщини, втік за кордон, де начебто «починає нове життя». Нещодавно він відсвяткував своє 30-річчя.

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