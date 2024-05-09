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Шоу-бізнес

Онука Софії Ротару показала нового коханого

13:07 9 травня 2024
Соня Євдокименко

Онука легендарної співачки Софії Ротару, 22-річна Соня Євдокименко, яка мешкає за кордоном, закрутила новий роман. Дівчина опублікувала в інстаграмі фото з хлопцем-красенем, якого ніжно привітала з днем народження. Соня в елегантній блискучій сукні позує в обіймах бойфренда. В дописі вона називає його коханим, додавши червоне сердечко.

«З днем народження», — підписала знімок із загадковим чоловіком Соня Євдокименко.

Хто її новий обранець, онука Софії Ротару не розкриває.

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Нагадаємо, раніше Соня Євдокименко з 2020 зустрічалася з бізнесменом у сфері IT Денисом Ждановим. Пара разом проводила багато часу, подорожувала. У жовтні минулого року з'явилася інформація, що вони розійшлися.

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Раніше «ФАКТИ» писали про новий роман лідера гурту «Без Обмежень» Сергія Танчинця.
Також співак Позитив розсекретив роман з танцівницею Юлією Сахневич.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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