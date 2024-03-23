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Рідна кровиночка: Софія Ротару публічно звернулася до внука-ухилянта

18:55 23 березня 2024
Онук Софії Ротару

Незважаючи на критику з боку блогерів та суспільства, легендарна співачка Софія Ротару продовжує не помічати «огріхи» у вихованні свого внука Анатолія, який замість того, щоб стати на захист Батьківщини, втік за кордон, де начебто «починає нове життя».

Сьогодні артистка також звернулась до онука, але не задля того, щоб скомандувати: «Мерщій повертайся в Україну і вступай до лав ЗСУ». А лише для того, щоб привітати його з 30-річчям. Дійсно, сьогодні «Толику» виповнилося 30 рочків, і він перетворився на цілком дорослого «дядечка».

«З днем народження», — підписала фото англійською артистка.

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Також фото сина розмістила у себе в соцмережі його мама Світлана.

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Крім того, жінка показала, як син-ухилянт створює «музичні шедеври» за діджейським пультом.

Найбільш нейтральним у висловлюваннях виявився тато Анатолія Руслан — він просто розмістив його фото і вказав його вік.

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Нагадаємо, що, поведінка Софії Ротару та її відношення до внука розчарувала одного з давніх її шанувальників — відомого кліпмейкера Алана Бадоєва. Артистка засудила війну та реагує на російські обстріли в соцмережах, висловлюючи співчуття, проте вона не зробила прямих заяв та не дала розгорнутого пояснення свого ставлення. Бадоєв припускає, що ментально Софія Михайлівна лишилася в минулій епосі.

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