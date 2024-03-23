Рідна кровиночка: Софія Ротару публічно звернулася до внука-ухилянта

Незважаючи на критику з боку блогерів та суспільства, легендарна співачка Софія Ротару продовжує не помічати «огріхи» у вихованні свого внука Анатолія, який замість того, щоб стати на захист Батьківщини, втік за кордон, де начебто «починає нове життя».

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Сьогодні артистка також звернулась до онука, але не задля того, щоб скомандувати: «Мерщій повертайся в Україну і вступай до лав ЗСУ». А лише для того, щоб привітати його з 30-річчям. Дійсно, сьогодні «Толику» виповнилося 30 рочків, і він перетворився на цілком дорослого «дядечка».

«З днем народження», — підписала фото англійською артистка.

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Також фото сина розмістила у себе в соцмережі його мама Світлана.

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Крім того, жінка показала, як син-ухилянт створює «музичні шедеври» за діджейським пультом.

Найбільш нейтральним у висловлюваннях виявився тато Анатолія Руслан — він просто розмістив його фото і вказав його вік.

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Нагадаємо, що, поведінка Софії Ротару та її відношення до внука розчарувала одного з давніх її шанувальників — відомого кліпмейкера Алана Бадоєва. Артистка засудила війну та реагує на російські обстріли в соцмережах, висловлюючи співчуття, проте вона не зробила прямих заяв та не дала розгорнутого пояснення свого ставлення. Бадоєв припускає, що ментально Софія Михайлівна лишилася в минулій епосі.

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