В Україні вперше протестували через зміни в мобілізації: що відомо

На трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області сьогодні, 18 травня, протестували далекобійники. Причиною протесту стали зміни до мобілізації, які набули чинності сьогодні.

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Про це повідомили українські Telegram-канали.

У мережі опубліковані фото та відео з траси Київ-Одеса, на яких можна побачити велику кількість вантажівок, які стоять вздовж автодороги. Крім того, з'явилася інформація, що це нібито акція протесту водіїв фур, незгодних з новим законом про мобілізацію.

Цю інформацію журналістам підтвердили в Нацполіції.

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За словами речниці Нацполіції Олени Бережної, протест влаштували водії вантажівок міжнародних перевезень. Причиною для протесту, як розповіла вона, стало те, що за новим законом про мобілізацію, вони нібито не зможуть виїжджати за кордон.

«Тож водії вантажівок провели мирну акцію протесту, встали обабіч дороги Київ-Одеса на території Кіровоградської області, рух транспорту не перекривали, шляхи були проїзні. Було до 100 авто, зараз вже близько 15 лишилось», — зазначила Бережна.

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Речниця Нацполіції наголосила, що порушень публічного порядку під час акції протесту далекобійників не було. Поблизу місця проведення протесту були присутні поліцейські наряди.

«На ніч теж лишаться два наряди», — додала вона.

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Сьогодні, 18 травня, набув чинності закон про зміни в мобілізації. Норми цього закону стосуються військового обліку, мобілізації, відповідальності для ухилянтів і не тільки. Згідно зі змінами, військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАП або ж за допомогою мобільного застосунку Резерв+.

Вже завтра у тестовому режимі запрацює електронна черга до ТЦК.

Раніше ми розповідали, як оновити дані тим, хто багато років не був у ТЦК.

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