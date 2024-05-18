Убережете себе від штрафу: як оновити дані тим, хто багато років не був у ТЦК і не «пам'ятає», де його військовий квиток

Сьогодні, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком 18−60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Зробити це можна і в ЦНАПі. Для цього Мінцифри розробило електронний функціонал, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.

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Також в міністерстві пояснили, яке це працює.

«Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх, адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в „Оберіг“, заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних», — описали процес в Мінцифри.

«Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу», — говориться в повідомленні.



Звичайно, у випадку з «неможливістю» знайти військовий квиток все не так просто, і це питання доведеться вирішувати окремо, але для початку процесу оновлення даних таке «чесне зізнання» цілком підійде.

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Які дані необхідно оновити:

номер телефону,

фактичне місце проживання,

адресу електронної пошти (не обов'язково).

Що потрібно мати з собою:

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паспорт громадянина України,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

мобільний телефон.

У Мінцифри зазначають, що вже навчили працювати з електронною платформою понад 8300 адміністраторів ЦНАПів. Зокрема було проведено онлайн-тренінги, надано інструкції та відеогайди. Від 18 травня адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як зареєструвати Е-кабінет військовозобов’язаного, та чи замінить це похід до ТЦК.

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