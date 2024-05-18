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«Горда дружина»: знімок Меган Маркл в Африці викликав справжній фурор

13:30 19 травня 2024
Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі завершили свій візит до Нігерії, який викликав обурення у Букінгемському палаці. І навряд чи розпал пристрастей у монаршій родині згладить знімок, на якому герцог і герцогиня Сассекські зображені під час поїздки, обставленої з королівськими почестями.

Як пише Hellomagazin, фото зробив близький друг пари Місан Гарріман, який приєднався до герцога та герцогині у їхній поїздці до Африки. Зворушлива чорно-біла фотографія стала другою світлиною у «фотозбірці», опублікованій цим фотографом-режисером. На знімку Меган Маркл тримає за руку чоловіка, який твердо стоїть на ногах, поки поруч ідуть військові.

«Герцог і герцогиня Сассекські відвідують штаб оборони збройних сил Нігерії в Абуджі, Нігерія», — написав Місан під знімком.

Під час цього заходу Меган виглядала чудово у білому костюмі брюк, тримаючи свого чоловіка за руку.

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«Меган Маркл — горда дружина!» — написав у коментарях один із передплатників фотографа. Другий додав: «Вау, ви справді зняли такі пам'ятні моменти».

Поїздка, безперечно, стала незабутньою для Меган. Невдовзі після подорожі герцогиня розповіла про знайомство з молодими дівчатами Нігерії. «Я побачила у них себе. Я бачу потенціал у всіх цих дівчатах — і, до речі, у цих юнаках теж», — зізналася вона журналу People.

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Крім того, Меган Маркл в Нігерії знайшла особливий спосіб вшанувати принцесу Діану.

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