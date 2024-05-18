Ноу-хау від Кабміна: затверджено Порядок, за яким повістка буде вважатись врученою навіть без підпису військовозобов’язаного

В зв'язку з тим, що в суботу, 18 травня, набув сили новий закон про мобілізацію, в Кабміні затвердили Порядок проведення призову громадян на військову службу, який регулює по-новому порядок вручення повісток. Адже не секрет, що раніше багато справ не передавались до суду через те, що повістки не могли знайти своїх адресатів, якщо ті змінили адресу проживання і не повідомили про це ТЦК.

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Тепер же день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання буде вважатися належним повідомленням, пише SUD.UA.

Тобто, повістка буде вважатися врученою, якщо на пошті поставлять відмітку про відсутність адресата. Тим самим уряд переклав відповідальність за неповідомлення нової адреси з військкоматів на самих громадян.

Опублікував Уряд дану постанову ввечері 17 травня, напередодні вступу в силу закону про посилення мобілізації.

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Зазначимо, що вказаний Порядок визначає зокрема порядок вручення повісток. А саме, у ньому прописали, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК у разі персонального вручення повістки є особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

А в разі надсилання повістки засобами поштового звязку днем вручення вважатиметься:

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день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку проставлення, що особа відсутня за адресою, у поштовому повідомленні також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК.

А після цього може бути задіяний механізм заочних штрафів (без складання протоколу у присутності особи), і, відповідно, відкриття виконавчого провадження та блокування рахунків у разі несплати штрафу. Це передбачено підписаним Президентом 17 травня законопроектом 10379. Також у Кримінальному кодексі передбачена стаття 337 за ухилення від військового обліку.

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