З 37 безпілотників, які атакували Україну вночі, жоден до цілі не дістався — Повітряні сили

У ніч проти неділі, 19 травня, росіяни знов атакували Україну з повітря — з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — (рф) було запущено 37 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136».

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«До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою усі 37 „шахедів“ збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях», — повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

Фото зі сторінки Геннадія Труханова

В Генштабі ЗСУ зазначають, що ситуація на фронті залишається напруженою. Зокрема, на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири — по району населеного пункту Липці. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська. Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів.

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Зростає активність ворога і на Куп’янському напрямку — там кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Краматорському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки, наростив значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій в районі населеного пункту Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії противника північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. В ході боїв російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що військове керівництво НАТО наразі не бачить у росіян спроможностей здійснити стратегічний прорив на Харківщині. Втім, за словами Верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі Крістофера Каволі, вони «здатні досягати локальних успіхів».

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Фото з відкритих джерел

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