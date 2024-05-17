«У росіян не вистачає сил для прориву під Харковом»: як оцінюють ситуацію на сході України генерали в Європі

Військове керівництво НАТО поки що не очікує прориву російських військ в українському регіоні на Харківщині.

«Росіяни не мають необхідної чисельності військ для стратегічного прориву», — заявив Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі після зустрічі воєначальників країн-членів Альянсу, пише видання n-tv.

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Росіяни також «не мають навичок і можливостей», додав американський генерал.

«Вони здатні досягати локальних успіхів, і вони це робили. Але вони також зазнали певних локальних втрат», — сказа він.

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Каволі висловив упевненість, що українці зможуть захистити фронт від наступу: «Я перебуваю в дуже тісному контакті з нашими українськими колегами і впевнений, що вони втримають лінію фронту».

Подальша військова підтримка від партнерів по НАТО вже на підході, підкреслив Крістофер Каволі. Наразі українці отримують «велику кількість боєприпасів, велику кількість систем протиповітряної оборони ближнього радіусу дії та значну кількість бронетехніки». У квітні, після місяців блокади, Конгрес США схвалив пакет допомоги українській армії на загальну суму 61 мільярд доларів.

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Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер з Нідерландів наголосив на допомозі з боку Німеччини. Він мав на увазі третю систему протиповітряної оборони Patriot, яку німецький уряд пообіцяв Києву. В цілому, однак, військова ситуація в Україні залишається «дуже складною», підкреслив голландський адмірал.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи здатна росія дійти до Харкова.

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Тим часом стало відомо, що в Україні діють британські спецпризначенці.

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