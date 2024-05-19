«Ніколи не кладіть у суп чи борщ моркву, не підсмаживши її»: травниця пояснила, як отримати від овоча максимальну користь

Майже щодня в тому чи іншому вигляді ми вживаємо моркву, яка зміцнює наше здоров'я. Ще Гіппократ і Гален пропонували моркву від багатьох хвороб, таких як куряча сліпота, хвороби нирок, кашель, геморой, як протизапальний та болезаспокійливий засіб. У моркві є вітаміни С, В1, В2, В6, В12, D, E, H, K, P, PP, каротин та цілий комплекс біологічно активних речовин. А от чи правильно ви готуєте цей овоч і чи в достатній кількості — відповідь на це питання дала травниця Наталія Земна.

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«Перш за все, смакуючи солоденькою свіжою сирою морквою, варто знати, що варена, тушкована, запечена морква корисніша сирої, — пояснює вона. — Якщо їсти овоч сирим, засвоїться лише 3% бета-каротину, а якщо приготувати — 40%. Втім, якщо ви віддаєте перевагу сирій моркві, то отримаєте користь від клітковини, що добре регулює вагу».

Для приготування моркви потрібно менше часу, ніж для інших овочів. Її слід добре помити, почистити, потім потерти або нарізати та припустити на пательні 5−7 хвилин з додаванням олії — ось вам смачний гарнір до м’яса, риби, картоплі. Це корисно і смачно.

«Спробуйте запікати моркву і вживати її як гарнір з додаванням олії або сметани. Ніколи не кладіть у суп чи борщ моркву, не підсмаживши її попередньо на олії: каротин тільки при наявності жиру переходить у вітамін А, який зумовлює нормальний обмін речовин, зір, сприяє росту, розумовому розвитку, підвищує стійкість до інфекцій.

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А якщо варите моркву, готуєте з нею овочевий бульйон — кидайте моркву одразу в окріп.

Щоб засвоювався каротин, сік моркви треба вживати з маслом, сметаною, олією. Те ж стосується до овочевих салатів з морквою. До речі, корисним є виключно свіжовичавлений сік моркви, який допоміжний при недокрів’ї, гастритах зі зниженою кислотністю шлункового соку, від глистів (особливо гостриків і аскарид). Морквяний сік зміцнює імунну систему, фізичне і психічне здоров’я, поліпшує зір і прискорює обмін речовин, сприяє досягненню оптимальної ваги. Одна склянка морквяного фрешу є концентратом усіх корисних речовин, які містяться в п’яти морквинах. Але через значну кількість бета-каротину, морквяний сік дає велике навантаження на печінку і тому його потрібно пити малими дозами. Не варто вживати морквяний сік хворим на цукровий діабет".

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Часто після віджимання соку залишаються вичавки моркви, які господині викидають. А даремно, адже вони містять чимало клітковини. З ними можна зробити смачні котлети, оладки.

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