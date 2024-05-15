Допоможе при здутті живота: експерти про користь м’ятного чаю

Листя м'яти містить кілька ефірних олій, які вивільняються при зануренні в гарячу воду, в тому числі ментол, ментон і лімонен. Разом вони надають чаю освіжаючого, охолоджувального смаку. М'ятний чай можна приготувати зі свіжого, сушеного листя або використати пакетики. У пакетиках м'яту можна змішувати з іншими ароматами, наприклад, з лакрицею або фруктами. Вона не містить кофеїну, тому ви можете пити її так часто, як вам подобається.

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М'ятний чай не має поживної цінності з погляду макроелементів, а його калорійність становить лише близько двох калорій на 100 мл. Його цінність полягає в ефірних оліях, пише bbcgoodfood.com.

За відгуками, м'ятний чай допомагає при здутті живота. Наразі не існує великої кількості досліджень ефективності м'ятного чаю для людей, але деякі дослідження на тваринах показують, що він може розслабляти травну систему.

Більшість досліджень було присвячено м'ятній олії, яка є більш концентрованою, ніж чай, і є деякі докази того, що вона дає короткочасне полегшення людям, які страждають на синдром подразненого кишківника. Якщо ви розглядаєте можливість використання м'ятної олії або чаю для полегшення симптомів, спочатку проконсультуйтеся з лікарем.

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Чистий м'ятний чай не містить кофеїну. Якщо ви купуєте суміш м'ятного чаю з чорним або зеленим чаєм, то він міститиме кофеїн. Не існує досліджень, які б підтверджували, що м'ятний чай може допомогти зі сном, але оскільки він не містить кофеїну, то його цілком можна пити перед сном і він може допомогти вам розслабитися.

М'ята широко використовується в жувальній гумці, м'ятних цукерках і зубній пасті для освіження дихання, а завдяки своїм природним антибактеріальним властивостям вона може допомогти запобігти появі неприємного запаху з рота. Хоча вживання м'ятного чаю не позбавить вас від застуди, ментоловий запах разом з парою від чаю допоможе поліпшити носове дихання, якщо у вас закладений ніс.

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