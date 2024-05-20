Далекобійників не перевірятимуть: в Держприкордонслужбі розповіли про перетин кордону водіями

Протести далекобійників, які частково перекривали трасу Київ-Одеса у суботу, 18 травня, могли стати причиною зміни рішення про сувору перевірку водіїв при перетині кордону.

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Звичайно, це лише припущення, але вчора, 19 травня, речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону заявив про те, що Державна прикордонна служба України не перевіряє військово-облікові документи у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, пише NV.

«Що стосується правил перетину кордону, то для водіїв наразі нічого не змінилось. Ті особи, які є в системі „Шлях“, які мають відповідні дозволи та розпорядження, як і раніше можуть перетинати кордон за тими ж правилами», — сказав речник.

Також речник зазначив, що зараз ДПСУ не перевіряє військово-обліковий документ у людей з інвалідністю і людей, що їх супроводжують, у людей, які перевозять гуманітарні вантажі, у працівників залізниці, у людей, які відносяться до авіаційної та морської галузі та людей, які обіймають певні посади.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, які документи знадобляться українцям для виїзду за кордон з 18 травня.

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