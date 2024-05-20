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Будемо конфісковувати російські активи: яке рішення ухвалили у США

16:19 20 травня 2024
Держдеп США

Поки країни «Великої сімки» та Європейський союз обговорюють план використання заморожених активів Центрального банку росії, яка веде криваву війну проти України, у США ухвалили важливе рішення.

У Державному департаменті мають намір конфіскувати російські активи у США на користь України. Активи країни-агресора, заморожені у Сполучених Штатах, оцінюються приблизно у 5 мільярдів доларів. Про це повідомили у Державному департаменті США.

Ще у квітні цього року Конгрес США схвалив закон, який дозволяє адміністрації США конфіскувати заморожені на американській території активи росії.

«Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи у США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з „Великої сімки“, щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації збитків, які Путін продовжує завдавати Україні», — йдеться у повідомленні Державного департаменту.

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Раніше США запропонували своїм союзникам з «Великої сімки» створити спеціальний фонд для випуску облігацій на суму не менше як 50 мільярдів доларів, забезпечених доходами, отриманими від заморожених російських суверенних активів, та використати ці кошти на підтримку України.

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