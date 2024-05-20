Lida Lee після зізнань про алкогольну залежність вперше з’явилась на публіці

Колишня підопічна Монатіка, співачка Lida Lee (справжнє ім'я Лідія Скорубська) вперше з’явилась на публіці після зізнань про зраду та алкогольну залежність. Артистка, яка переживає складний період в житті, зникла з соцмереж та публічного простору. Днями вона повернулася до інстаграму та розповіла, що вибило її з колії.

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«Повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама», — зізналася Lida Lee. Вона додала, що її підкосили й чутки позаочі. Говорили, що вона вже нікому не потрібна, «відпрацьований матеріал».

Попри все артистка долає труднощі. Вона вийшла на сцену під час концерту Позитива в Одесі. Разом вони виконали хіт гурту «Время и Стекло» — «Дим», який раніше в дуеті співала Надя Дорофєєва.

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Раніше Lida Lee розповідала, що під час війни поставила свою карєру на паузу та відшивала плитоноски.

Також"ФАКТИ" писали про те, співак Melovin розповів про свою алкогольну залежність та хворобу.

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Фото: з відкритих джерел

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