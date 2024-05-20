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Lida Lee після зізнань про алкогольну залежність вперше з’явилась на публіці

11:47 20 травня 2024
Lida Lee

Колишня підопічна Монатіка, співачка Lida Lee (справжнє ім'я Лідія Скорубська) вперше з’явилась на публіці після зізнань про зраду та алкогольну залежність. Артистка, яка переживає складний період в житті, зникла з соцмереж та публічного простору. Днями вона повернулася до інстаграму та розповіла, що вибило її з колії.

«Повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама», — зізналася Lida Lee. Вона додала, що її підкосили й чутки позаочі. Говорили, що вона вже нікому не потрібна, «відпрацьований матеріал».

Попри все артистка долає труднощі. Вона вийшла на сцену під час концерту Позитива в Одесі. Разом вони виконали хіт гурту «Время и Стекло» — «Дим», який раніше в дуеті співала Надя Дорофєєва.

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Раніше Lida Lee розповідала, що під час війни поставила свою карєру на паузу та відшивала плитоноски.

Також"ФАКТИ" писали про те, співак Melovin розповів про свою алкогольну залежність та хворобу.

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Фото: з відкритих джерел

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