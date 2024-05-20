«Я завжди буду поруч»: кохана Позитива ніжно привітала його з днем народження

Танцівниця Юлія Сахневич ніжно привітала Позитива (Олексія Завгорднього), з яким більше не приховує стосунків, з днем народження. 19 травня артистові виповнилося 35 років. З цього приводу Юлія опублікувала перше спільне фото з коханим та ніжно звернулася до нього.

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«З днем народження, коханий. Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад! А я завжди буду поруч», — написала Сахневич.

В коментарях до привітань приєдналися прихильники артиста, а також зіркові друзі надсилають побажання.

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Нагадаємо, Олексій та Юлія довгий час приховували свої стосунки, які розпочалися ще до повномасштабного вторгнення. Нещодавно вони підтвердили, що живуть разом. Позитив навіть зізнався, що готовий до створення сім’ї та народження дітей.

Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

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