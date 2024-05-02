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Шоу-бізнес

«Діти — на часі»: Позитив заговорив про поповнення

14:02 2 травня 2024
Олексій Завгородній та Юлія Сахневич

Популярний співак Олексій Завгородній, який підтвердив стосунки з танцівницею Юлією Сахневич, готовий до створення сім’ї та народження дітей. За словами артиста, вони вже три роки разом, багато пережили під час війни і ще більше впевнилися в своїх почуттях.

«У стосунках ми вже понад три роки. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще. Як кажуть, кохання любить тишу, а ми в це дуже віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки, і я не хочу повторювати таку історію», — розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами Олексія, їм вдається знаходити спільну мову і не роздмухувати конфлікти. Непорозуміння вирішують в діалозі. Тому вони майже не сваряться і впевнені, що готові прожити разом решту життя та народити дітей.

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«До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч у найскладніші моменти. Поповнення в родині зараз на часі. Коли це довіра, коли ти не сумніваєшся в людині і готовий бути з нею все життя, то, звісно, поповнення в родині на часі», — сказав Олексій.

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Нагадаємо, Позитив та Юлія Сахневич в парі брали участь у шоу «Танці з зірками». Тоді артист ще був одружений. Нещодавно він вперше розсекретив стосунки з Юлією, опублікувавши романтичне відео з нею.

Раніше артисту приписували роман з Мішель Андраде. Проте це виявилося лише чутками. Співачка зустрічається з іншим.

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Фото: instagram.com/positiff

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