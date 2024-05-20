Отримали подарунки з заліза: що святкували Меган Маркл і принц Гаррі після гучної подорожі до Африки

Після повернення додому в Каліфорнію після триденного візиту до Нігерії герцог і герцогиня Сассекські відзначили шість років спільного життя, пише People.

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42-річна Меган і 39-річний Гаррі відсвяткували своє королівське весілля 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. На казковій церемонії були присутні родичі та друзі пари, включаючи королеву Єлизавету, принца Філіпа, майбутнього короля Чарльза, майбутню королеву Каміллу, принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Мати Меган, Дорія Регланд, також була присутня на заході.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл

Після церковної служби Меган і принц Гаррі проїхали в кареті, запряженій кіньми, Віндзором, щоб привітати натовп, який зібрався на вулицях. Потім вони відвідали післяобідній прийом у Георгіївській залі замку, після чого переодягнулися — Меган у витончену сукню від Стелли Маккартні для урочистої події, а Гаррі у смокінг — для вечірнього прийому.

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У книзі «У пошуках свободи» розповідається про те, як Меган і принц Гаррі стримано відсвяткували рік шлюбу в 2019 році. Дорія приїхала до Великобританії, щоб вперше побачити свого онука, принца Арчі, який народився всього за кілька тижнів до цього, 6 травня, і вони разом повечеряли.

«У річницю свого першого року шлюбу Гаррі і Меган насолоджувалися традиційним недільним обідом з Дорією, її останньою трапезою перед поверненням до Лос-Анджелеса», — пишуть автори книги Омід Скобі і Керолін Дюран.

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Принц Гаррі також подарував Меган обручку вічності, яку вона вперше продемонструвала на показі Trooping the Colour наступного місяця.

«Гаррі здивував свою дружину у першу річницю каблучкою, яку він створив разом з ювеліром зірок Лоррейн Шварц, улюбленицею Меган», — зазначають автори.

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Герцог і герцогиня Сассекські, батьки 5-річного сина принца Арчі та 2-річної доньки принцеси Лілібет, традиційно відзначають річницю свого весілля, обмінюючись традиційними подарунками.

«Вони люблять робити традиційні, але особливі весільні подарунки, — повідомило джерело виданню People. — Перша річниця була „паперовою“, і Меган написала весільну промову і поставила її в рамку для нього. На свою другу річницю у 2020 році, невдовзі після того, як вони переїхали до Каліфорнії, відійшовши від обов’язків королівської сім'ї, вони обидва подарували один одному подарунки на основі бавовни. Безсумнівно, це був дуже креативний і романтичний жест, як і всі їхні подарунки одне одному».

Шкіра — традиційний подарунок на третю річницю, на четверту — фрукти та квіти, на п'яту — дерево. За даними The Knot, подарунками із заліза традиційно обмінюються на шосту річницю.

Раніше повідомлялося, що візит принца Гаррі та Меган Маркл до Нігерії розлютив Чарльза ІІІ та принца Вільяма.

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