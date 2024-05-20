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Шоу-бізнес

«Недостатньо мати гарний голос»: український канал відроджує популярний телепроєкт

10:07 21 травня 2024
співачка Kola

На українському телебаченні стартує оновлена версія популярного на початку двохтисячних років проєкту «Шанс». Нагадаємо, ведучими цього музичного шоу з пошуку талантів були Наталя Могилевська та Кузьма Скрябін, продюсером — Ігор Кондратюк. Одним з переможців проєкту був популярний зараз співак та воїн Віталій Козловський.

Ідея сучасної адаптації популярного музичного проєкту належить агенції продюсера Олексія Гончаренка, відомої по роботі над шоу «Танці з зірками» та тогорічній підготовці учасників «Євробачення» від України. За правилами нового проєкту, який має назву «Неймовірні дуети», талановиті українці зможуть виходити на сцену разом з зірками. Щотижня з тисяч охочих відомі наставники будуть обирати двох найкращих під час онлайн-кастингу, після чого запросять їх до Києва й готуватимуть до фіналу. Будуть допомагати з вибором пісні, образу, постановкою номера. Долю учасників вирішуватимуть зіркові наставники інших епізодів. А переможця «Неймовірних дуетів» оберуть у суперфіналі наживо. Відомо, що однією з наставниць у першому епізоді стане популярна співачка Kola.

— Ми шукаємо насамперед авторів і виконавців власних пісень, адже вони є провідниками ідей, — сказав, презентуючи початок роботи, продюсер Валерій Корсунський. — Недостатньо мати гарний голос. Потрібно ще й бути харизматичним, особливим і цілеспрямованим. Такі учасники матимуть шанс стати в один ряд з тими, з ким заспівають дуетом на нашій сцені.

Нагадаємо, українські зірки чутливо переспівали хіт Кузьми.

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