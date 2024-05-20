«Світ не може чекати»: міністр оборони Великої Британії зробив заяву щодо України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який вважає, що путін може знову використати «Новачок» у Великій Британії, підтвердив військову допомогу, яка була «терміново» надана Україні. Він заявив, що «світ не може чекати», і закликав країни активізуватися і підтримати боротьбу Києва проти росії.

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Серед того, що надала Велика Британія, 80 оборонних ракет, один мільйон боєприпасів та 20 захищених десантних машин «Вікінг», повідомляє Sky News.

«Ми були дуже, дуже відвертими зі світом і допомагали Україні — наприклад, надавали дозволи на використання нашої зброї на всій території України… включаючи Крим, який був захоплений путіним у 2014 році, — сказав Шаппс в ефірі програми „Неділя з Лорою Кенссберг“ на BBC. — Зараз ми не обговорюємо, як ми дозволимо використовувати нашу зброю за межами цієї території. Але ми надаємо нашу зброю Україні для того, щоб вона могла захищати себе».

Коментуючи заклики Володимира Зеленського надати зброю для нанесення ударів по росії, пан Шаппс сказав: «Я не можу заглиблюватися в деталі того, як саме використовується зброя».

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Захід зробив недостатньо для підтримки України.

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