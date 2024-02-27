У Великій Британії може статися ще одне отруєння «Новачком» від рук володимира путіна, попереджає міністр оборони Грант Шаппс, який вважає, що росія погрожує структурі світового порядку. Він звинувачує кремль у смерті Олексія Навального в колонії.

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У розмові з The Sun він сказав: «На руках путіна кров Навального. Він ніколи не повинен був опинитися у в'язниці. Його злочин полягав у тому, що він виступив проти автократичного, а тепер диктаторського режиму путіна, який має довгу історію розправи зі своїми опонентами».

Він попередив, що це може повторитися на британській землі — як напад на колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері в 2018 році.

Відповідаючи на запитання, чи може Велика Британія стати свідком ще одного застосування «Новачка», він сказав: «Ми завжди відстежуємо і намагаємося зробити все можливе, щоб не допустити цього. Ми завжди відстежуємо і намагаємося запобігти таким речам. Але чи думаю я, що у нього є намір? Ви це бачили. Тож, так. Оскільки це так далеко за межами цивілізаційних параметрів, британцям іноді важко в це повірити. Але це спосіб дій путіна. Якщо йому хтось не подобається, він не голосує за нього, а просто усуває».

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Він сказав, що російський президент є однією з найбільших загроз миру в світі з часів Гітлера. Сам путін заперечує будь-яку причетність до атак з використанням «Новачка» у Великій Британії.

Раніше повідомлялася думка експерта щодо отруєння дружини Буданова: «Могли використати щось схоже на «Новачок».

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