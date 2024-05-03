«Україна має право»: Девід Кемерон зробив гучну заяву щодо ударів ЗСУ британською зброєю по території росії

Після того, як в Пентагоні заявили, що Сили оборони України зможуть використовувати нещодавно поставлену ракетну систему дальнього радіусу дії для більш ефективного ураження російських сил в окупованому Криму, Лондон дав зелене світло на застосування ЗСУ зброї по військових об’ектах на території росії. Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії у відповідь на удари Москви по українській території.

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«Україна має це право. Подібно до того, як росія завдає ударів всередині України», — сказав Кемерон під час перебування у Києві.

Прем’єр пообіцяв 3 млрд фунтів стерлінгів (3,74 млрд доларів) щорічної військової допомоги Україні протягом «стійкого періоду».

«Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання», — сказав він. Кемерон привітав виділення США нової військової допомоги Україні, проте не став прогнозувати подальшу підтримку США зважаючи на прийдешні президентські вибори в країні.

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«Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом — ми будемо працювати з усіма», — сказав Кемерон.

Раніше повідомляли про те, що під час зустрічі в Києві президента України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Володимир Зеленський заявив, що конкретики щодо постачання країні систем Patriot досі немає.

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На фото у заголовку Девид Кемерон. Фото Reuters

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