Знову разом і щасливі: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застали разом після тривожних новин про розлучення

Після того, як Дженніфер Лопес застукали з донькою Еммою у Парижі, знаменитість дуже скоро «знайшлася» у себе на батьківщині, у США, і притому разом з чоловіком, Беном Афлеком — з яким її не раз «розлучали» останнім часом.

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При тому зірки були, як на диво, щасливі, зазначають зарубіжні ЗМІ.

Папараці побачили Джен та Бена в театрі міста Брентвурд в Каліфорнії. Прибули вони туди окремо, але покинули театр вже разом. Компанію закоханим склала 15-річна дочка Аффлека від першого шлюбу Серафіна.

Журналісти зазначають, що виглядали Лопес і Аффлек так, ніби новин про можливе розлучення для них не існує — на обличчях ні сліду від втоми одне від одного, обоє з обручками.

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Більше того, шанувальникам вдалося розглянути на фотографіях одну цікаву та вкрай милу деталь. Поки Бен сидів у машині поруч із дружиною, на його телефоні відобразився вхідний дзвінок від неї. Виявляється, незважаючи на можливість розриву, Дженніфер у чоловіка записана під його прізвищем Аффлек.

Красномовна деталь

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Шанувальники вже за традицією розділилися на два табори: одні вважають, що у улюблених Аффлеків ще може щось вийде, якщо вони дуже постараються, інші називають те, що відбувається виставою для аудиторії. Мовляв, все це продуманий хід, який, зокрема, націлений на збільшення продажу квитків на концерти Джей Ло, які один за одним скасовуються через низький попит.

Нагадаємо, що нещодавно Дженніфер розкрила секрет своєї бездоганної форми, продемонстрованої глядачам у новій кінороботі «Поцілунок жінки-павука».

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