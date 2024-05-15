Стильна родина: Дженніфер Лопес застукали з донькою Еммою у Парижі

Дженніфер Лопес, яка вмовляє своїх дітей супроводжувати її у липневому турі Америкою, та її донька Еммі Муньїс провели останні кілька днів у Парижі. Їх сфотографували, коли вони насолоджувалися стильним і розкішним містом, відвідуючи деякі з його найпопулярніших місць, а саме — антикварні магазини, пише Hola.

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На фотографіях видно, як Дженніфер і Емма прогулюються Парижем в оточенні своєї охорони. Дженніфер була одягнена в стильний, але зручний ансамбль, який ідеально підходить для дня, проведеного на прогулянці і знайомства з містом. На ній була укорочена біла футболка, мішкуваті джинси та білі туфлі. Волосся було зібране в пучок, а на голові були сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від сонця.

На Еммі був одягнений оверсайз, що складався з біло-зеленої сорочки на ґудзиках і джинсових шортів. Вона також продемонструвала нові тунелі на мочках вух, що ще більше підкреслило виразний і прохолодний стиль, з яким вони асоціюються за останні кілька років.

Дженніфер і Емму сфотографували за різними справами, включаючи покупки антикваріату і відвідування деяких місцевих парків. На одному з фото Емма фотографує цифровою камерою. А Дженніфер із задоволенням розглядає деякі з отриманих зображень.

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Минулого тижня Дженніфер і Емма були сфотографовані під час відвідування Лувру. З цієї нагоди Емма одягла рожеву сорочку на ґудзиках, мішкуваті джинси

і кросівки Converse, і виглядала щасливою, сміючись разом з Дженніфер, коли вони входили до музею.

Пізніше Дженніфер додала до свого стильного образу у стилі оверсайз довге пальто.

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