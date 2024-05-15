«Я ніколи не була такою стрункою»: Дженніфер Лопес розкрила секрет бездоганної форми

Дженніфер Лопес не тільки переймається своєю майбутньою відпусткою з дітьми та проблемами у шлюбі з Беном Аффлеком. 54-річна співачка та акторка продовжує багато працювати, про що Джей Ло відверто розповіла Келлі Ріпі та Марку Консуелосу в ефірі програми «Наживо з Келлі та Марком».

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«Я щойно закінчила зйомки у фільмі під назвою „Поцілунок жінки-павука“, де я співала і танцювала. Це однаково захоплювало і виснажувало, — цитує The News зізнання Джей Ло. — Тепер я готова йти далі. Я ніколи не була такою стрункою, як зараз. Зараз я у бойовій формі».

Фільм створений за мотивами однойменного роману Мануеля Пуїґа 1976 року. Твір розповідає історію аргентинського революціонера і декоратора-гея, який під час ув'язнення розповідає історії про вигадану актрису на ім'я Аврора.

Володарка «Греммі» Дженіфер Лопес також додала, що спів і танці у її сценічному шоу є чудовим тренуванням для тіла.

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«Це рух тіла, постійний рух тіла, це подорожі, це двогодинні тренування щовечора… це час, коли я перебуваю в дуже хорошій здоровій формі», — зазначила акторка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дженніфер Лопес довелося зробити велику знижку, щоб продати свій пентхаус на Манхеттені.

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