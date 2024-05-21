Дівам потрібно виявити твердість, а Близнюкам не завадить обережність: що обіцяють зірки знакам зодіаку у вівторок, 21 травня

Друга половина травня, за твердженням астрологів, стане дуже вдалим періодом для трьох знаків зодіаку. Втім, сьогодні гарні шанси є у всіх представників зодіакального кола — вівторок, 21 травня, вважається одним із найщасливіших днів у всьому місячному календарі. Це гарний час для початку найскладніших професійних проєктів. Головне — взяти гарний старт та не втрачати темпу. Також сьогодні можна виправити помилки, яких ви припустилися у минулому. Все має залагодитися успішно та швидко.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні треба зайнятися справами, які ви обіцяли закінчити. Зобов'язання Овнів давно чекають свого часу і постійно відволікають їх від нових ідей і планів. Будьте обережнішими, коли даєте відповідь на будь-яку пропозицію: це може негативно позначитися на вашому майбутньому, інформує Ukr.Media.

Телець

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Не варто сьогодні сподіватися на удачу. Результати цього дня залежать тільки від вашої завзятості та професіоналізму. Сконцентруйтеся на своїх обов'язках і вірте у свої власні сили. Деяким Тельцям доведеться також займатися справами інших людей, допомагати їм у роботі.

Близнюки

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Щоб домагатися гарних результатів у роботі, Близнюкам треба змінити тактику. Вирішуйте проблеми інакше, поміняйте свою переговорну позицію. Однак не ризикуйте і не експериментуйте: обережність 21 травня вам не завадить. Недавня образа нагадуватиме про себе; не варто думати про сумне.

Рак

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Чужі поради сьогодні не будуть вам корисними. У складних ситуаціях користуйтеся своїм досвідом, прислухайтеся до інтуїції. День вдалий для Раків: обставини складаються на їхню користь, вдається швидко вирішувати складні питання. Обмірковуйте свої відповіді, від них багато чого залежатиме.

Лев

Намагайтеся не згадувати минулі помилки або розчарування. Більше часу приділіть своїм майбутнім проєктам, цікавим планам. Розпочаті справи вдаватимуться Левам найкраще. Не варто сьогодні починати щось із нуля, доведіть до кінця старі задуми, щоб більше до них не повертатися.

Діва

Якщо у вас є чітко поставлена мета, що 21 травня ви можете помітно до неї наблизитися. Проявляйте твердість, не йдіть на компроміси, тоді удача буде на вашому боці. Зірки радять Дівам розраховувати тільки на свої сили: допомога оточуючих сьогодні вас не задовольнить.

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Терези

День підходить для виправлення помилок, для внесення змін у робочий процес. Також можна відверто поговорити з коханою людиною, з'ясувати всі непорозуміння або налагодити стосунки, якщо ви були у сварці. Нових знайомств Терезам краще не починати, щоб не розчаровуватися і не засмучуватися.

Скорпіон

День чудово підходить для плідної активної роботи. Скорпіонам зараз щастить у всьому, тож треба використати вдалий час і вирішити найскладніші питання. Проявляйте наполегливість, сконцентруйтеся на своїх цілях, тоді успіх не змусить себе довго чекати.

Стрілець

На вашому столі накопичилося багато завдань, які давно чекають свого часу. Не відкладайте їх вирішення, звільніть місце для нових цікавих ідей. Сподівайтеся тільки на свої сили, інакше обставини не дозволять вам виконати все заплановане. Уникайте сумнівних заходів.

Козоріг

Зірки радять зайняти спостережну позицію і за можливості не втручатися в те, що відбувається. Зараз справи вирішуються майже без вашої участі, тому вам не варто намагатися на них вплинути. 21 травня не рекомендується просити когось про допомогу або брати гроші в борг. Також не починайте нічого нового.

Водолій

День не підходить для нових справ, у яких ви погано розбираєтеся. Віддайте пріоритет уже розпочатим питанням, тому, що дається вам легко. Якщо щось вас обтяжує або викликає неприємні емоції, позбудьтеся його, залиште цей тягар у минулому. Водоліям буде легше і приємніше йти вперед без нічого.

Риби

Можливо, у вас накопичилася втома, але зірки радять зробити ще одне зусилля, щоб домогтися гарних результатів. Не зупиняйтеся на своєму шляху, і все складеться на вашу користь. Нові проєкти просуватимуться занадто повільно, краще їх поки що відкласти. Контролюйте емоції, проявляйте холоднокровність.

Східний гороскоп на поточний тиждень, 20−26 травня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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