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Спорт

Ексбоєць UFC загинув у страшній аварії за тиждень до 34-річчя

10:01 21 травня 2024
Джин Еррера

Колишній боєць UFC американець з колумбійським корінням Джин Еррера загинув у жахливій ДТП в Тампі (США) за тиждень до свого 34-річчя, повідомляє TMZ. Раніше 21-річна зірка ММА, що сходила, загинула в автокатастрофі.

Трагедія сталася пізно ввечері на мосту, коли Еррера, перебуваючи за кермом мотоцикла, на дуже високій швидкості влетів у зад автомобіля. Потім спортсмен врізався в бетонну огорожу, а його байк спалахнув.

Боєць загинув на місці, у нього залишилися 16-річний син та дівчина на третьому місяці вагітності. 27 травня йому мало виповнитися 34 роки. Наголошується, що водій автомобіля не постраждав.

Джин Еррера, який також мав коричневий пояс з джиу-джитсу та брав участь у кулачних боях, провів у своїй кар'єрі 13 поєдинків у ММА — 10 перемог, 3 поразки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з кікбоксингу помер просто під час бою ММА.

Фото UFC

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