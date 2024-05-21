Міша Коллінз знову приїхав до України та показався на тлі розбитої російської техніки

Знаменитий американський актор, зірка серіалу «Надприродне» Міша Коллінз знову приїхав до України. Він прибув до Києва 21 травня потягом та опублікував в інстаграмі фото з вокзалу та зізнався в любові до нашої країни.

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«Доброго ранку, Україно. Сонце щойно зійшло, а я вже прибув до Києва. Я буду знайомитися з регіонами і говорити про розмінування. А ще я хочу сказати, що я люблю тебе, Україно, і дуже дякую за те, що ми мене прийняла. Для мене велика честь повертатися сюди», — написав актор.

Також Міша побував в центрі Києва, на Михайлівській площі, де розташована згоріла російська військова техніка.

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«Я повернувся до Києва», — коротко підписав він світлину.

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Актор поділився, що має за честь знову побувати в нашій країні та засвідчити свою підтримку. Цього разу він, як амбасадор платформи UNITED24, привертає увагу світової спільноти до проблеми розмінування.

«Для мене велика честь стояти поруч з українським президентом і народом, але нам потрібно, щоб ви також стояли поруч з нами. Люди вдома запитують мене: „Що я можу зробити?“. Це те, що ми всі можемо зробити. Будь ласка, допоможіть нам очистити цивільні райони України від мін, щоб запобігти тисячам безглуздих смертей. Це розмінування врятує життя тисяч невинних українців. Кожен долар піде на ці цілі без жодних адміністративних витрат. Це те, що ви можете зробити, щоб реально допомогти українським сім'ям. Будь ласка, зробіть посильний внесок», — написав Міша і закликав донатити на розмінування.

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Під час свого першого приїзду Міша Коллінз зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, відвідав Ірпінь та Чернігівщину.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україну відвідав знаменитий американський режисер, сценарист та актор Лієв Шрайбер, відомий за картинами «Люди Ікс: Початок. Росомаха» та перших трьох фільмах Уеса Крейвена «Крик» та багатьом іншим.

Також голлівудський актор та режисер Шон Пенн кілька разів побував в Україні, відвідав Донеччину, де зняв документальний фільм про наш спротив ворогу.

Фото: instagram.com/misha

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