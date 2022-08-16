Зірка Голлівуду Лев Шрайбер знову приїхав до України

Слідом за голлівудською актрисою Джесікою Честейн Україну відвідав знаменитий американський режисер, сценарист та актор Лев Шрайбер, відомий за картинами «Люди Ікс: Початок. Росомаха» та перших трьох фільмах Уеса Крейвена «Крик» та багатьом іншим.

Шрайбер прибув до Києва потягом із Польщі. На вокзалі він відвідав виставку фоторобіт про війну. Зірковий гість став амбасадором UNITED 24 — онлайн-платформи для збору пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян для підтримки України.

«Одна з платформ, яку я підтримую, називається UKRAINE NEEDS YOU. Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, у цей складний час дуже важливо говорити одне з одним. Можливо, для українців це бар'єр, адже українці дуже незалежні люди, та все ж зі спеціалістами слід говорити», — прокоментував свій візит Шрайбер «Єдиним новинам».

Разом із футболістом Андрієм Шевченком, який став першим амбасадором UNITED 24, вони відвідали Бородянку та зустрілися з Володимиром Зеленським в ОП.

На зустрічі обговорили проміжні результати роботи платформи, завдяки якій вже вдалося зібрати 170 млн. доларів. Зеленський зазначив, що йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу світових зірок до російської агресії.

Враженнями від зустрічі Шрайбер поділився на своїй сторінці в Інстаграмі та опублікував кілька фото.

«Дякую, пане Президенте, за теплий прийом та можливість зрозуміти, наскільки важливими є наша постійна участь та підтримка для народу України. І дякую @andriyshevchenko за величезне серце і надихаючі слова. Я бачив, як Андрій розмовляв із групою дітей на футбольному полі через дорогу від місця вибуху в Бородянці, з добротою та співчуттям на тлі жорстокості та невігластва», — зазначив Шрайбер.

Багато світових зірок підтримали Україну. Вони висловлюють солідарність на концертах, у соціальних мережах.

Шон Пенн неодноразово відвідував українські міста, він знімає документальний фільм про нашу країну.

Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс на сцені фестивалю Opener у Польщі звернувся до публіки, засудивши війну та присвятивши українцям пісню Alphaville Forever Young.

Фото instagram.com/lievschreiber

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