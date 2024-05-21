Помер знаменитий футболіст «Мілана» та збірної ФРН на прізвисько Фольксваген (фото, відео)

У віці 85 років після тривалої хвороби в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані помер знаменитий німецький футболіст, дворазовий призер чемпіонатів світу та переможець Кубка європейських чемпіонів Карл-Хайнц Шнеллінгер, повідомляє Kicker з посиланням на сім'ю гравця. Раніше не стало його легендарного партнера з німецької збірної Франца Беккенбауера.

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За свою кар'єру центральний і лівий захисник Шнеллінгер, якому за надійність дали прізвисько Фольксваген, пограв за «Дюрен», «Кельн», «Мантову», «Рому», «Мілан» та «Теніс-Боруссію». У складі збірної ФРН футболіст провів 47 матчів і забив 1 м'яч. Срібний призер ЧС-1966, бронзовий призер ЧС-1970.

На клубному рівні футболіст, який посів у 1962 році третє місце в опитуванні на «Золотий м'яч», став чемпіоном ФРН (1962 рік), чотириразовим володарем Кубка Італії (1964, 1967, 1972, 1973-й), чемпіоном Італії (1964-й), дворазовим володарем Кубка кубків (1968, 1973-й), володарем Кубка європейських чемпіонів (1969-й), володарем Міжконтинентального кубка (1969-й), футболістом року у ФРН (1962-й).

Партнери зі збірної ФРН та суперники на клубному рівні Карл-Хайнц Шнеллінгер і Франц Беккенбауер

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Єдиний гол, який захисник забив у футболці німецької збірної, назвали історичним. На чемпіонаті світу 1970 року в Мексиці Шнеллінгер на 90-й хвилині півфінального матчу з Італією зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час, де апеннінці все ж таки вирвали перемогу — 4:3.

Відомий в Італії як «Карло іль Біондо» («Карл Блондин») учасник чотирьох чемпіонатів світу продовжував жити там після завершення кар'єри. У легенди футболу залишилися дружина Урсула, три дочки та четверо онуків. Шнеллінгер був останнім із живих футболістів збірної ФРН, які брали участь у чемпіонаті світу 1958 року.

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Знаменитий футболіст з дружиною та онуками

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст збірної ФРН, який заслужив за життя унікальний пам'ятник.

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