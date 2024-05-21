39.58 / 40.09 42.92 / 43.59
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Рішення ухвалено: Європа передасть Україні доходи від російських активів у ЄС

14:02 21 травня 2024
Євро

В Європі, де заблоковано чимало російський активів, нарешті схвалили передачу доходів від них на користь України.

«В рамках ЄС ми ухвалили рішення щодо передачі Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центробанку. Тільки цього року ця сума може скласти до 74 млрд крон. 90% виручених коштів піде на військову підтримку. росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною», — повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що таким чином Україна щороку може розраховувати приблизно на 2,5 — 3 млрд євро.

Раніше США пропонували союзникам по «Великій сімці» створити спеціальний фонд для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками, отриманими від заморожених російських суверенних активів, і використати ці кошти на підтримку України.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з томатами

Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

Кадр з номеру «Кварталу 95» про ТЦК

«Номер відверто гидотний. Якщо не бидлотний»: народна депутатка про скандальну пародію «Кварталу 95» на військового

азовці здаються в полон

«Буданов сказав нам, що ми не готові почути всю правду»: порятунок життя захисників Маріуполя триває й через два роки після їхньої здачі в полон

зодіак

Гаманці лопатимуться від грошей: кому пощастить попасти в потужний фінансовий потік після 20 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту