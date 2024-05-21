Рішення ухвалено: Європа передасть Україні доходи від російських активів у ЄС

В Європі, де заблоковано чимало російський активів, нарешті схвалили передачу доходів від них на користь України.

«В рамках ЄС ми ухвалили рішення щодо передачі Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центробанку. Тільки цього року ця сума може скласти до 74 млрд крон. 90% виручених коштів піде на військову підтримку. росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною», — повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

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В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що таким чином Україна щороку може розраховувати приблизно на 2,5 — 3 млрд євро.

Раніше США пропонували союзникам по «Великій сімці» створити спеціальний фонд для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками, отриманими від заморожених російських суверенних активів, і використати ці кошти на підтримку України.

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Фото Pixabay

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